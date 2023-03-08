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الإمارات

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك الأردن

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك الأردن
9 مارس 2023 01:14

قدم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى المملكة، وذلك خلال مراسم استقبال في قصر بسمان الزاهر.

ونقل معاليه، تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى جلالته وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وعبّر معالي الشيخ خليفة بن محمد لجلالة الملك عبدالله عن سعادته بتعيينه سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، واعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة، التي تحظى برعاية قيادتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة.

وحمّل الملك عبدالله الثاني، معاليه تحياته وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وخالص تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار.
وتمنى الملك عبدالله لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

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