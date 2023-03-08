محمد النيادي: المرأة شريكة الرجل في التنمية

أبوظبي ( الاتحاد)

قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف «تزدهر المرأة الإماراتية في يومها العالمي بطيب أصالتها العربية، وتنحني بشموخ مبادئها أمام صرح الحضارات والثقافات لتقتبس منه نوراً تهدي به أجيال المستقبل، وهي تقف بعز على آثار أمهاتها وجداتها في وطن يصنع من الإنسان ثمرة صالحة يانعة، ببسط وسائل التمكين من عيش ونهضة وتطور، فكانت ولا تزال شريكة مع الرجل في دفع عجلة التنمية وترسيخ القيم الأخلاقية، وها هي الآن تضع بصماتها لاستشراف الخمسين القادمة بالابتكار المذهل والتميز اللافت».