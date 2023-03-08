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محمد مطر الكعبي: لمسات إيجابية للمرأة في شتى مجالات الحياة

محمد مطر الكعبي: لمسات إيجابية للمرأة في شتى مجالات الحياة
9 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة «للمرأة دور محوري راسخ في ريادة المجتمعات وارتقائها، فهي المربية والمعلمة والملهمة، فقد أثبتت جدارتها وقدرتها على وضع لمسات إيجابية في شتى مجالات الحياة، وهذا ما صار بارزاً على مستوى العالم في منجزات المرأة الإماراتية التي حظيت بالدعم من قيادتنا الرشيدة، وبالرعاية لكل شؤونها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

محمد مطر الكعبي
اليوم العالمي للمرأة
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