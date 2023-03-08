محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة شريك البناء وتقديرها مقياس تطور الإنسانية

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها، مؤكداً أن المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية.

وهنأ سموه المرأة بمناسبة يومها الدولي، معرباً عن أمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دوّن سموه قوله: «نثمن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها.. المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نتمنى لها التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها».

من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه.. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضر المجتمع وعلو ثقافته.. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره.. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية».