الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة شريك البناء وتقديرها مقياس تطور الإنسانية

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة شريك البناء وتقديرها مقياس تطور الإنسانية
9 مارس 2023 01:42

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها، مؤكداً أن المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية.
وهنأ سموه المرأة بمناسبة يومها الدولي، معرباً عن أمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها.
وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دوّن سموه قوله: «نثمن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها.. المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نتمنى لها التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها».
من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية.
وقال سموه، عبر «تويتر»: «تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه.. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضر المجتمع وعلو ثقافته.. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره.. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية».

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
المرأة الإماراتية
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©