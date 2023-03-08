جواهر القاسمي: التعليم النوعي للمرأة رهان المجتمعات

الشارقة (الاتحاد)

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «نماء للارتقاء بالمرأة»، أن حق المرأة في التعليم يجب أن يشمل التسهيلات اللازمة لحصولها على تعليم نوعي في المجالات العلمية والتقنية الحديثة التي تشكل قوام اقتصاد المستقبل، وأن التعليم النوعي للمرأة رهان المجتمعات من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

وجاءت تصريحات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بمناسبة إطلاق نماء للارتقاء بالمرأة «منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة»، وهي عبارة عن منحة دراسية مخصصة لدعم المسار التعليمي للسيدات، وتتوزع برامجها على فئتين، الأولى: «المنح الدراسية الدولية»، وتقدم منحاً دراسية للطلاب في الدول ذات الدخل المنخفض للحصول على درجة الماجستير.

والثانية: «جوائز المنح البحثية»، وتقدم من خلالها منحاً للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس «سيدات أو رجال» من جامعات مختارة للمشاريع البحثية المتوافقة مع متطلبات نماء للارتقاء بالمرأة ورؤيتها ورسالتها، وذلك بهدف تشجيع ودعم الأبحاث ذات التركيز على النوع الاجتماعي في التخصصات، مثل: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والصحة، والعلوم الاجتماعية، والأعمال والشؤون المالية، حيث ستقوم اللجنة بتقييم واختيار المقترحات البحثية بناء على معايير الاختيار.

وتشكل المنحة إضافةً نوعية لجهود نماء للارتقاء بالمرأة، إذ تستهدف تمكين السيدات كعضوات فاعلات في جميع المجالات الاقتصادية من خلال توفير الفرص لهن لبناء مهاراتهن وكفاءاتهن، ودعم تطوير قاعدة للبحوث والبيانات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالمرأة على مر التاريخ وآثارها على المجتمع والاقتصاد.

وحول أهمية المبادرة، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «تركز المبادرة على الفتيات والسيدات؛ لأننا نؤمن بأن هنالك الكثير من العقول والمواهب بين النساء، ومن خلال هذه المبادرة نعمل على اكتشافها واستثمارها في خدمة الصالح العام، لقد حان الوقت ليقتنع العالم بأن التقدم لا يصنع إلا بالمجهود المشترك بين الشعوب وبمشاركة الرجال والنساء».

وستتولى نماء للارتقاء بالمرأة مهمة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول التي تشملها المنح الدراسية، حيث بدأت «نماء» أول مشروع لتقديم المنح البحثية لعدد من الطالبات بالتعاون مع جامعة الشارقة، وعدد من المنح الدراسية للطالبات في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك بالتعاون بين «نماء» والصندوق الائتماني في الجامعة، حيث زارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الجامعة في عام 2020 وبحثت مع إدارتها سبل دعم العملية التعليمية واحتياجات الطلبة.

المنحة

تشمل منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، درجة الماجستير في الابتكار وريادة الأعمال، وهندسة الطيران، وهندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وماجستير علوم الحاسوب، إلى جانب الهندسة الكهربائية والميكانيكية.