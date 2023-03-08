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لطيفة بنت محمد بن راشد: احتفاء بالدور الريادي للمرأة

لطيفة بنت محمد بن راشد: احتفاء بالدور الريادي للمرأة
9 مارس 2023 01:40

دبي (الاتحاد)
 
أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هو احتفاء بالدور الريادي للمرأة وببصماتها الاستثنائية، وما حققته من إنجازات ساهمت في تنمية مجتمعها ووطنها.
 وقالت سموها: «ساهمت مشاركة المرأة الفاعلة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في كل المجالات، وحققت النساء في مختلف أرجاء العالم إنجازات بارزة وملهمة، يستقي منها الجميع التحفيز والاستمرارية لمواصلة الطريق نحو الصدارة».
وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بالتجربة الإماراتية الرائدة في دعم وتمكين المرأة، لافتةً إلى أن يوم المرأة العالمي يحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات، ومؤكدة أن القيادة الرشيدة أيقنت باكراً الدور المحوري للمرأة وتأثيره على المجتمع، وقالت: «أدركت قيادتنا أن النهوض الكامل بالمرأة لن يتحقق دون تمكينها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وكانت المرأة الإماراتية على قدر الثقة، فأثبتت جدارتها وحضورها المتميز، ونجحت في أن تصبح مثالاً يحتذى به لنساء العالم، فوصلت إلى أعلى المناصب، ومثلت الدولة خير تمثيل في أبرز المحافل الدولية، وحققت إنجازات استفادت منها الإنسانية، ولا ننسى دورها ورسالتها الأهم والأسمى في تأسيس الأسرة وبناء المجتمع، فأصبحت شريكاً أساسياً في نهضة حضارية نفتخر بها اليوم أمام العالم».

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