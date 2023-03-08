سعيد بن طحنون: المرأة الإماراتية نجحت في إعداد أجيال أسهمت في بناء الوطن

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان اهتمام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عزز دورها ومكنها من تنشئة وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء الوطن. ونوه معاليه، في تصريح له في «اليوم العالمي للمرأة»، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية، واهتمامها بتمكين المرأة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي، وإنما في العالم كله. وقال معاليه إن المرأة الإماراتية حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات على مدار العقود الخمسة الماضية، بدعم القيادة الرشيدة حتى أضحت تمثل وطنها في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.