بدور القاسمي: نحتفل بقوة المرأة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، في رسالتها إلى مجتمع الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس، أهمية الاحتفاء بالمساهمات القيمة التي تقدمها النساء لمجتمعاتهن، قائلة: «إن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمعات والأمم، وفتح أبواب الفرص أمام المجتمعات للوصول إلى آفاق جديدة. نحن نحتفل بقوة المرأة ومرونتها وتصميمها للمضي قدماً على الرغم من التحديات والعقبات».

كما شاركت الشيخة بدور عبر الفيديو في أول حدث تنظمه كلية إدارة الأعمال في الجامعة للسيدات في مجال الأعمال حول موضوع «كسر السقف الزجاجي: النساء في مجال الأعمال من أجل غد مستدام»، والذي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجامعة، أمس، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «احتضان الإنصاف». كما تضمن لقاء كلية إدارة الأعمال مشاركة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، بصفتها متحدثة رئيسية، فضلاً عن جلستي نقاش حول «دور المرأة في ضمان مستقبل مستدام» و«الشابات في عالم الأعمال: التحديات والفرص».

كما نظمت كلية الهندسة في الجامعة تجمعاً احتفالياً لطلبتها وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية تناولت خلاله جهود الكلية في العام الماضي لتشجيع النساء والفتيات على الالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تضمن الاحتفال لقاءات مع خريجات من كلية الهندسة تحدثن عن تجاربهن في العمل في قطاع الهندسة والتكنولوجيا.