الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدور القاسمي: نحتفل بقوة المرأة

بدور القاسمي: نحتفل بقوة المرأة
9 مارس 2023 01:40

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط

 أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، في رسالتها إلى مجتمع الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس، أهمية الاحتفاء بالمساهمات القيمة التي تقدمها النساء لمجتمعاتهن، قائلة: «إن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمعات والأمم، وفتح أبواب الفرص أمام المجتمعات للوصول إلى آفاق جديدة. نحن نحتفل بقوة المرأة ومرونتها وتصميمها للمضي قدماً على الرغم من التحديات والعقبات».
كما شاركت الشيخة بدور عبر الفيديو في أول حدث تنظمه كلية إدارة الأعمال في الجامعة للسيدات في مجال الأعمال حول موضوع «كسر السقف الزجاجي: النساء في مجال الأعمال من أجل غد مستدام»، والذي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجامعة، أمس، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «احتضان الإنصاف». كما تضمن لقاء كلية إدارة الأعمال مشاركة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، بصفتها متحدثة رئيسية، فضلاً عن جلستي نقاش حول «دور المرأة في ضمان مستقبل مستدام» و«الشابات في عالم الأعمال: التحديات والفرص».
كما نظمت كلية الهندسة في الجامعة تجمعاً احتفالياً لطلبتها وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية تناولت خلاله جهود الكلية في العام الماضي لتشجيع النساء والفتيات على الالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تضمن الاحتفال لقاءات مع خريجات من كلية الهندسة تحدثن عن تجاربهن في العمل في قطاع الهندسة والتكنولوجيا.

بدور القاسمي
الإمارات
اليوم العالمي للمرأة
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©