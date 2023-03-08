عهود الرومي: اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بإنجازاتها

دبي (الاتحاد)



أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بالإنجازات المشرقة التي حققتها المرأة على الصُعد كافة، وبمشاركتها المؤثرة في مسيرة نهضة المجتمع وتطوره وصناعة مستقبل الأجيال.

وقالت عهود الرومي: «تواصل دولة الإمارات مسيرتها الرائدة في تمكين المرأة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وثقت بقدراتها وأطلقت العنان لإمكاناتها، من خلال السياسات والتشريعات والمبادرات الممكنة، فضلاً عن الدعم غير المحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) التي أرست دعائم بيئة محفزة لنجاح المرأة وتحقيق تطلعاتها وطموحاتها، والإسهام في رفعة وطنها».

وأضافت أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وتميزها، حيث تشكل اليوم نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويضم مجلس الوزراء 10 وزيرات يحملن ملفات وزارية متعددة، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي في الإمارات، وهي واحدة من أعلى النسب عالمياً، بما في ذلك 30% من المناصب القيادية العليا المرتبطة بأدوار صنع القرار.

وأكدت عهود الرومي، أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة شكلت نموذجاً عالمياً ملهماً، حيث تتصدر الإمارات 30 مؤشراً عالمياً في مؤشرات التوازن بين الجنسين، ما يعكس أولوية تمكين المرأة في فكر القيادة، باعتبارها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية والتطور.