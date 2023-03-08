راشد بن حميد: تاريخ حافل صنعته الإماراتية

دبي (الاتحاد)



قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، إن المرأة الإماراتية تواصل إنجازاتها وتحقق تطلعاتها في جميع المجالات، مؤكداً أن نجاحها ثمرة دعم القيادة الرشيدة لها، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، هنأ رئيس الاتحاد المرأة الإماراتية على كل ما حققته من تقدم وعلى مشاركتها في مسيرة التنمية والازدهار التي أرسى نهجها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في عام الاستدامة 2023 يحل على الإماراتية وهي تصنع تاريخاً حافلاً بالمجد والإبداع.

ورفع رئيس الاتحاد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، مثمناً دعم سموها الكبير للمرأة الإماراتية وتمكينها، وتوفير كل سبل النجاح لها.

وأكد أن مكانة المرأة الإماراتية بلغت مراتب عالمية عليا بسبب إسهاماتها في كل القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي، ونحن فخورون بما تحققه من تقدم، حيث ما زالت تتوق إلى تحقيق مزيد من الإنجاز وتقديم الكثير من العطاء، فهي تعطي بلا حدود، وتضحي من أجل مكانة الإمارات الغالية.