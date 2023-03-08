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الإمارات

نورة السويدي: نقلة تاريخية في مسيرة تمكين الإماراتية

نورة السويدي: نقلة تاريخية في مسيرة تمكين الإماراتية
9 مارس 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بعظيم التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة العالمي، والتي تمثل سموها القدوة والإلهام لجهود سموها المشهودة على مستوى العالم في دعم المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع، والتي بفضلها نجحت في ترسيخ دورها المهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، حتى أضحت نموذجاً يحتذى به، وقدوة تهتدي بها المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت: «نحتفل بيوم المرأة العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وكلنا فخر بجهود قيادتنا الرشيدة التي جسدت أرقى الممارسات في دعم المرأة وتعزيز إمكاناتها وقدراتها، ذلك النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال توفير الفرص المتكافئة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتقدم الوظيفي وإزالة العقبات أمامها وتشجيعها على دخول ميادين العمل كافة، لتبلغ المرأة الإماراتية مكانة عالية، في ظل دعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي كان لها الأثر الإيجابي البالغ في زيادة معدلات إسهامات المرأة التنموية، وعززت من دورها الوطني في تحقيق التقدم والنهوض بالدولة».
وقالت: «قادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مسيرة تمكين المرأة الإماراتية منذ اللحظات الأولى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقق إنجازات مبهرة يشهد لها القاصي والداني في كل ربوع الأرض، بعد أن وضعت سموها أهدافاً محددة وواضحةً لعمل الاتحاد النسائي العام، للنهوض بقضايا المرأة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة».

نورة السويدي
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