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«كلنا الإمارات»: دور كبير للمرأة الإماراتية في البناء وتنشئة الأجيال

«كلنا الإمارات»: دور كبير للمرأة الإماراتية في البناء وتنشئة الأجيال
9 مارس 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أشادت جمعية كلنا الإمارات، بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما حققته من مكتسبات وإنجازات، وما شغلته من مناصب وأدوار على المستويين الوطني والدولي.
وفي كلمة خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي، توجه عبدالله أحمد العلي، المدير التنفيذي لجمعية «كلنا الإمارات»، بالتهنئة إلى المرأة الإماراتية، وأشاد بدورها الكبير والفاعل في عملية التنمية والبناء وتنشئة الأجيال.
كما تقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي على المستويين المحلي والعالمي، والداعم الأكبر لمسيرة المرأة في الميادين كافة، والمحافل المحلية والعربية والعالمية.
كما أشاد بدور سموها الكبير في دعم مسيرة المرأة على المستوى العالمي، وأكد أن عطاءات ومبادرات وبرامج وجوائز سموها وأفكارها المضيئة، أصبحت مرجعاً للباحثين في شؤون المرأة عالمياً، لتحظى سموها بتقدير عربي وعالمي كبيرين، حيث نالت سموها أكثر من 500 وسام وجائزة في مجالات دعم وتمكين المرأة والعمل الخيري والإنساني والثقافي والاجتماعي.
وفي الختام، أكد العلي أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال نبع عطاء متجدداً، تحمل على عاتقها العديد من الواجبات، وفي مقدمتها تنشئة الأجيال وتربيتهم على حب الوطن والتضحية لأجل أمنه واستقراره، وتوجه بالتحية والتقدير إلى أمهات شهداء الوطن الفاضلات، المثل الأعلى للمرأة في البذل والعطاء، مؤكداً أن الأم الإماراتية تجود بأغلى ما تملك لأجل الوطن وأمنه واستقراره.

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