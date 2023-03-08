«دُبيّ لرعاية النّساء»: تجربة متميزة لتمكين المرأة

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع احتفال الدولة والمجتمعات العالميّة باليوم العالميّ للمرأة الذي يُصادف الثامن من مارس من كل عام، نظّمت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال حزمة من الفعاليات، تضمنت جلسة توعوية بعنوان «دور مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال في دعم ضحايا العُنف الأسريّ، وإساءة مُعاملة الأطفال والاتّجار بالبشر».

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام، يأتي وقد لفتت التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز قدراتها الأنظار إليها، حيث تبوأت صدارة العديد من الدول في ملفات التوازن بين الجنسين، وما يتضمنه ذلك من التمثيل الحكومي، والبرلمان، والأعمال، والمناصب القيادية، والرياضة، والمكانة الاجتماعية، وغيرها من المجالات التي باتت تشكل فيها المرأة مرتكزاً أساسياً وسبباً جوهرياً من أسباب نجاحه وازدهاره، ولعل تجربة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مجال حماية المرأة، وصون حقوقها ودعمها وتمكينها، يعتبر أحد المشاهد الحية على جهود الدولة وقيادتها الرشيدة في هذا الشأن

وأضافت: «إن دبي كانت حاضرة بقوة، حيث حظيت المرأة على الدوام، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حرص على تعزيز مكانتها في مجالات التعليم والصحة والمسكن والحياة الاجتماعية».

وفي هذه المناسبة العالمية، رفعت إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،، أسمى آيات المباركة والتهاني، وإلى المرأة الإماراتية عموماً.