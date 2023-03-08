أمل بوشلاخ: دعم القيادة حفّز المرأة الإماراتية على العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، المرأة الإماراتية باليوم العالمي للمرأة. وأكدت أن دعم القيادة الرشيدة لابنة الإمارات ساعدها وحفزها على تحقيق نجاحات كبيرة، وفتح لها الباب لمواصلة العطاء، مؤكدة أن «الإماراتية» تحرص على وضع لمساتها في كل القطاعات. وأشارت رئيسة لجنة كرة القدم النسائية إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هيأت أفضل بيئة للمرأة الإماراتية من خلال الدعم غير المحدود والتوجيهات الحكيمة.