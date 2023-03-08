محمد هزام: نجاحات متواصلة وتجارب رائعة للمرأة الإماراتية

أبوظبي ( الاتحاد)

هنأ محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي، متمنياً لها دوام النجاح والتقدم، مشيداً بنجاحاتها المتواصلة في جميع المجالات، وكذلك في عالم الرياضة، خصوصاً لعبة كرة القدم. وأكد أن الجهود المخلصة والكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كان لها بالغ الأثر في مساعدة المرأة الإماراتية وتمكينها من أجل تحقيق أحلامها وتطلعاتها في التعليم والعمل والبناء والرياضة، وغيرها من مجالات الحياة.