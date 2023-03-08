علي الكعبي: المرأة شريك رئيس في بناء الوطن ومنجزاته

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة التنمية الأسرية في مقر المؤسسة بأبوظبي بيوم المرأة العالمي، تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، وذلك بهدف تحقيق التكافؤ والمساواة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتوسع في الابتكارات التكنولوجية، والسعي من خلال ذلك إلى رفع مشاركة المرأة في المجال التكنولوجي، وزيادة مشاركتها في هذا التطور الرقمي، من خلال نهجٍ تشاركيٍّ شاملٍ للعمل على حلولٍ مستدامة داعمة للمساواة بين الجنسين في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

سلط الاحتفال بيوم المرأة العالمي الضوء على الدور البارز الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في الدولة في توعية المجتمع بشكلٍ عام والمرأة في المجال التكنولوجي، وتمكين دور المرأة وإعطائها الدور الريادي في الحفاظ على مكانتها من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تمكين المرأة الذي يُعد أنجح تجربة إماراتية تجاوزتها الدولة، ووصلت بها إلى أعلى المراكز تقدماً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به.

حضر الاحتفال؛ مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والعديد من الكوادر النسائية من مختلف القطاعات الحكومية في الدولة، وموظفو مؤسسة التنمية الأسرية.



ونظمت المؤسسة لقاء حوارياً، شاركت فيه الدكتورة شما أحمد آل مالك، مدير إدارة تطوير الاستراتيجية من دائرة الطاقة أبوظبي، وعائشة العيدروس، رئيس قسم دعم الأعمال في إدارة الطاقة النظيفة من «مصدر» أبوظبي، ولطيفة حمدان المنصوري، اختصاصي التقييم البيئي من هيئة البيئة بأبوظبي، وعزة الشرجي، اختصاصي تميز وأداء مؤسسي من الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ومي النعيمي، نائب رئيس تطوير حقل شمال باب من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وقال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بهذه المناسبة: «إن احتفال مؤسسة التنمية الأسرية بيوم المرأة العالمي يُعد تقليداً سنوياً تسعى فيه المؤسسة إلى مواكبة العالم في الاحتفاء بالمرأة التي تمثل ركناً رئيساً من أركان المجتمع باعتبارها مربية الأجيال، وصانعة الرجال، وأحد الأيادي التي تعمل بهمة عالية وإخلاص لرفعة الأوطان، حيث يأتي الاحتفاء العالمي بالمرأة تأكيداً على أهمية الأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمعات كشريك رئيس في البناء والتنمية البشرية والاجتماعية».

وأضاف معاليه: «نعتز بدور المرأة في دولة الإمارات في بناء الوطن، فهي الشريك الرئيس في كل ما تحقق من إنجازات في القطاعات المختلفة التي شهدتها وتشهدها الدولة، ولا شك في أن جهود القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود الذي قدّمته للمرأة الإماراتية والتشجيع المستمر قد مكّن ابنة الإمارات من إبراز قدراتها، وتسخير خبراتها من أجل خدمة وطنها والعالم من حولها، فقد حققت الإماراتية مكانة عالمية، وبرزت كقوة ناعمة تساهم بفعالية واقتدار في عمليات البناء والتنمية في الدولة، كما أن للجهود الكبيرة والدائمة والمخلصة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) لتمكين وتشجيع المرأة الإماراتية، الدور الكبير في نجاح ابنة الإمارات وتحقيقها النسب المتقدمة في المؤشرات العالمية، حيث تتفوق الإماراتية على غيرها من النساء في دولٍ كثيرة في الإنجاز والتقدم».

نموذج مشرف

قال الكعبي إن ما تقدمه دولة الإمارات للمرأة مثال يُحتذى به ونموذج مشرف يُشار إليه بالكثير من الإعجاب والدهشة، فقد وصلت طموحات ابنة الإمارات إلى مجالات عديدة من قطاعات الأعمال، سواء العسكرية أو الفضائية أو البرلمانية والقضائية والعلوم الصحية والتعليم، وغير ذلك من المساحات التي تتيحها الدولة لبناتها في مواقع عديدة، ولا شك في أن المرأة الإماراتية هي إحدى الأذرع المهمة في مسار التنمية المستدامة والابتكار والاهتمام بالبيئة وجهود المحافظة عليها التي تعتبر اليوم مهمة عالمية، حيث تبذل الجهود الدولية من أجل عالم أكثر نظافة وأماناً ومحافظة على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وأكد الكعبي أن الإمارات، وخلال الخمسين عاماً القادمة، تضع المرأة كما وضعتها في الخمسين الماضية ضمن أولوياتها القصوى، وذلك من خلال تنويع وتعزيز مشاركتها في قطاعات أكثر تقدماً. ويرجع ذلك لجهود القيادة الرشيدة المخلصة التي تأخذ بيدها نحو التفوق، ومجتمع يدفع بها دوماً نحو الريادة والتميز.