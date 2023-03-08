الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مريم الرميثي: الاهتمام بالمرأة على رأس الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الحكومية

مريم الرميثي: الاهتمام بالمرأة على رأس الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الحكومية
9 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط

قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن احتفال المؤسسة بيوم المرأة العالمي يأتي تأكيداً على مكانتها المهمة ودورها المحوري في المجتمع، باعتبارها الملهمة وصانعة الأجيال والشريك الرئيس في عمليات التنمية والبناء المجتمعي الذي تعتبر النساء أحد المؤثرين فيه بما يحملن من علم، وخبرات، ومهارات، وقدرة على صنع الفرق في مهامهن الوطنية والأسرية والاجتماعية».
وأكدت الرميثي أن المرأة الإماراتية تحظى بدعمٍ لامحدود من القيادة الرشيدة، حفظها الله، واهتمامٍ دائمٍ ومستمرٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، الأمر الذي جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية في برامج تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، حيث يأتي الاهتمام بالمرأة على رأس الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الحكومية، وهو نهج راسخ في الدولة منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا شك في أن هذا الدعم والدفع بالمرأة قُدماً نحو التميز أكثر لم يأتِ من فراغ بل نتيجة لنجاحات كبيرة فيما كُلفت به من مهام، وما قدمته من نتائج طيبة يشهد لها العالم في مختلف القطاعات.
وأوضحت الرميثي أن احتفال مؤسسة التنمية الأسرية باليوم العالمي للمرأة يهدف إلى زيادة وعي النساء فيما يتعلق بمشاركتهن في الابتكار والتكنولوجيا والتعلم الرقمي، وإبراز أهم إنجازاتهن في مجال الابتكار والتكنولوجيا على المستوى المحلي، وتسليط الضوء على جهود التحول الرقمي والتكنولوجي على مستوى إمارة أبوظبي.
وأشارت إلى أن ابنة الإمارات استطاعت ترك بصمتها في العديد من المهن والوظائف التي كُلفت بها وبرعت في تأديتها، ولعل أقرب الأمثلة إلينا هو قدرة المرأة على التميز والعمل في مجالات متنوعة، ففي قطاع الفضاء في عام 2021 شكّلن نسبة بلغت 34% من فريق «مسبار الأمل»، و80% من الفريق العلمي للمشروع، وهي نسب تعتبر الأعلى عالمياً، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي كان للمرأة دور مؤثر فيها كالتنمية المستدامة والابتكار والحفاظ على البيئة، حيث نفخر في دولة الإمارات بأن لدينا وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وهي خطوة متقدمة تُحسب في سجل إنجازات الدولة في جهودها لدعم وتمكين المرأة.

المرأة الإماراتية
الإمارات
مريم الرميثي
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©