مدير أكاديمية سيف بن زايد يلتقي مفوض الشرطة البلجيكية ونائب المفوض النيوزيلندي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء ثاني بطي ثاني الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية -كلاً على حدة- اللواء مارك دي مسمايكر المفوض العام للشرطة الاتحادية البلجيكية، وجوفن ماك سكمنج نائب مفوض الشرطة النيوزيلندية والوفد المرافق، وذلك على هامش مؤتمر القمة الشرطية العالمية في دبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتعزيز التعاون المستقبلي بمجالات التدريب العلمي مع كل من المفوضية العامة للشرطة الاتحادية البلجيكية ومفوضية الشرطة النيوزيلندية.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال اللقاءين، أهمية مؤتمر القمة الشرطية العالمية في دبي كونه منصة رفيعة المستوى لأجهزة إنفاذ القانون من أجل التعاون وتبادل الأفكار حول أحدث الحلول المطلوبة لتعزيز السلامة العامة والأمن وخصوصاً بمجالات التدريب الأمني المتخصص.

حضر اللقاء، سام أوكونور القائم بأعمال السفارة النيوزلندية في أبوظبي، وكريستوفر بيج ضابط الارتباط التدريبي في أوروبا والشرق الأوسط للشرطة النيوزلندية وعدد من الضباط من الجانبين.