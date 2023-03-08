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حاكم رأس الخيمة يزور سفاري الشارقة والحديقة الجيولوجية في «بحيص»

سعود بن صقر خلال الزيارة (وام)
9 مارس 2023 01:42

الشارقة (وام)

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زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، عدداً من الأماكن السياحية والترفيهية والمراكز العلمية التابعة لإمارة الشارقة في مدينة الذيد ومنطقة بحيص.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالجهود الاستثنائية التي سخرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لخدمة الوطن والمواطن في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية والعلمية، وكذلك في توفير بنى تحتية متكاملة ومرافق خدمية وسياحية راقية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي حققت تطلعات وطموحات المواطنين والزائرين، وعززت من مكانة الشارقة كوجهة للسياحة البيئية والعلمية.  واستهل سموه زيارته التي رافقه فيها الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، بجولة في سفاري الشارقة الواقع في محمية البردي بمدينة الذيد، حيث كان في استقبال سموه الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. 
واطلع سموه خلال الجولة على إنجازات سفاري الشارقة التي تعتبر وجهة رائدة ومفضلة لمحبي السياحة الطبيعية والحياة البرية. 
عقب ذلك، توجه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى الحديقة الجيولوجية في منطقة «بحيص» في إمارة الشارقة، وتجول سموه في أقسام الحديقة الجيولوجية، مطلعاً على ما تضمه من معالم جيولوجية وأحفوريات متحجرة، كما استمع سموه إلى شرح حول الموقعين الأثريين اللذين يقدمان تاريخ استيطان البشر في المنطقة والذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
الشارقة
الحديقة الجيولوجية
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