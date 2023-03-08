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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البابوي

خالد بالهول خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير البابوي (وام)
9 مارس 2023 01:42

أبوظبي (وام)

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 تسلّم خالد عبدالله حميد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد رئيس الأساقفة كريستوف زخيا القسيس، السفير البابوي لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير البابوي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
محمد بن زايد
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