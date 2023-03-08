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الإمارات

«التربية»: تعريف بمعايير الاعتراف بالتعلم المسبق والشهادات

مشاركون في الندوة (من المصدر)
9 مارس 2023 01:41

العين (وام)

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نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز المؤهلات الوطنية، ندوة بعنوان «الاعتراف بالتعلم المسبق والشهادات الصغيرة»، والتي استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين؛ بهدف زيادة فرص التعلم ومواكبة التغيرات المتسارعة في مجال التعليم العالي من خلال وضع حجر الأساس لبناء معايير متخصصة في مجال الاعتراف بالتعلم المسبق والشهادات الصغيرة.
 وأشرفت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة على تنظيم الفعالية، حرصاً على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ أسس متطلبات الاعتراف بالتعلم المسبق والشهادات الصغيرة، فضلاً عن تشجيع مؤسسات التعليم العالي على اعتماد التعلم المسبق والشهادات الصغيرة ضمن برامجهم.
ألقى كلمتي الافتتاح، الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وضمت الندوة متحدثين متخصصين في مجال الاعتراف بالتعلم المسبق والشهادات الصغيرة، بحضور 160 مشاركاً يمثلون مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة ومسؤولي ضمان الجودة، بالإضافة إلى ممثلي دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة التنمية والمعرفة بدبي، والجهات المرخصة من مركز المؤهلات الوطنية بالدولة.

الإمارات
وزارة التربية والتعليم
جامعة الإمارات
العين
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