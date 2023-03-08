حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل تخريج 477 من الطلبة المرشحين والمرشحات، والجامعيين وخريجي الدورات التأسيسية في أكاديمية شرطة دبي.

حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عددٍ من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوفود العربية، وضيوف القمة الشرطية العالمية، إضافة إلى أولياء أمور وذوي الخريجين.

بدأ الحفل لدى وصول سمو ولي عهد دبي إلى المنصة الرئيسية في ميدان الأكاديمية بعزف السلام الوطني، عقب ذلك قام سموه بتفقد طابور الخريجين، ثم استمع الحضور إلى تلاوة لآيات من الذِكْر الحكيم.

ثم ألقى العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي، كلمة رحب فيها بسمو راعي الحفل والحضور في أكاديمية شرطة دبي.

ثم قدم الخريجون أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور، عرضاً تضمن تشكيلات عكست مدى استيعابهم للتدريبات كافة والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية، كما أبرزت المستوى العالي من الانضباط واللياقة البدنية التي يتمتعون بها.

بعد ذلك، كرّم سمو ولي عهد دبي، وإلى جانبه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية، المتفوقين، حيث قلّدهم سموه أوسمة التفوق، وهنأهم على إبداعهم، كل في مجاله، وتمنى لهم سموه مزيداً من النجاح في مسيرتهم العملية.

بعدها جرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة الـ 30 إلى الدورة الـ 31 مصحوباً بأدائهم القسم أن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً. وقبيل انصراف طابور العرض، أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستورها وقوانينها، وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها، حامين لعلمها، مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

وفي نهاية الحفل، التقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع أعضاء هيئة تدريس أكاديمية شرطة دبي، والخريجين.

العنصر النسائي

في إطار حرص سمو ولي عهد دبي على تشجيع المرأة ضمن التخصصات كافة، التقى سموه على هامش الحفل، بالضابطتين شما البوفلاسه، والملازم دانة الصوري، حيث استمع سموه إلى تجربتهما حول برنامج إعداد الضباط بأكاديمية شرطة نيويورك، ليكنّ أول عناصر الشرطة النسائية اللواتي يجتزن هذا التدريب النوعي من خارج الولايات المتحدة، متمنياً سموه لهما التوفيق والسداد في خدمة الوطن.