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زكي نسيبة: جامعة الإمارات مركز إشعاع حضاري

زكي نسيبة والمكرمون خلال الاحتفال (من المصدر)
9 مارس 2023 01:41

العين (الاتحاد)

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أعضاء الفريق القائم على الاعتماد المؤسسي في الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بمناسبة إعادة لجنة الكليات والجامعات غرب الولايات المتحدة «واسك» تأكيد اعتمادها المؤسسي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال الرئيس الأعلى للجامعة: «أودّ أن أعبّر باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة المستقبل، عن شعورنا بالفخر والاعتزاز بجهودكم الكبيرة والمتواصلة لتحقيق الرؤية الحكيمة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بأن تكون الجامعة مركزاً للإشعاع الحضاري والفكري على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وقاطرة للتنمية البشرية المستدامة القائمة على أرقى المعايير العالمية المُتعارف عليها».
وتقدّم معالي زكي نسيبة بالشكر والتقدير إلى أعضاء فريق العمل الخاص بالاعتماد المؤسسي في الجامعة على جهودهم المتميزة التي أسهمت في إعادة هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة، تأكيد اعتمادها المؤسسي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات أخرى، وكذلك إشادتها الكبيرة بالقيادات الإدارية والأكاديمية للجامعة، وتطلعها للمستقبل، والتي قامت بإجراء المزيد من التطوير في الجامعة، وإنشائها لأنظمة بيانات شاملة أسهمت في تزوّد الجامعة بنهج مُتكامل لتقييم التعلّم والتحسين المُستمرّ للبرامج الأكاديمية.
كما ثمّن معاليه جهود اللجنة التوجيهية للاعتماد في الجامعة لحصولهم على إشادة «واسك» على التزامهم بتحسين الجودة كعملية مُستمرّة، مع العمل المتواصل والتطوير المستمر والتخطيط المستقبلي، بما في ذلك الإدارة الاستراتيجية والمستقبلية وتطوير نماذج مالية شاملة طويلة المدى وأدوات تحليلية، إضافة إلى دورها الكبير في التطوير السريع، واعتماد على تقنيات تعليم وتعلّم بديلة فعّالة خلال انتشار جائحة «كورونا».

جامعة الإمارات
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