تكريم الفائزين في برنامج عروض الابتكار

دبي (الاتحاد)

كرم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، أمس، الفائزين بتحديات برنامج عروض الابتكار Pitch@GOV، التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي أقيم تحت شعار «الإمارات تبتكر 2023».

وتضمنت المسابقة اثنين من التحديات جرى إطلاقهما بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وركزا على تطوير حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة بقطاعي النقل والخدمات الصحية.

ومن المقرر أن تصبح المسابقة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع وزارة المالية، من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة حكومية مستدامة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ورواد الأعمال والمبتكرين، للمساهمة في نشر وتعميم وتطبيق ثقافة الابتكار في الدولة.

وتجاوز عدد المشاركات المقدمة للبرنامج أكثر من 100 مشروع، تم اختيار 23 منها للوصول إلى التصفيات النهائية، حيث تم تقييمها وفق أربعة معايير شملت أصالة الفكرة والأثر والجدوى والتواصل. وتم اختيار الفائزين بالبرنامج من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تم منح الفائزين فرصة الانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، بالإضافة إلى جائزة مادية عبارة عن تمويل أولي بقيمة 30 ألف درهم إماراتي لكل منهما.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن مبادرة عروض الابتكار أسهمت في تحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على تقديم حلول وأفكار جديدة تدعم تنمية قطاعي الرعاية الصحية والنقل في دولة الإمارات، وشكلت منصة لدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على المشاركة في دعم منظومة الابتكار في الدولة.

وقالت هدى الهاشمي: «إن قيادة حكومة دولة الإمارات تؤمن بمحورية الابتكار في دفع جهود التطوير والتنمية الشاملة، ودعم المبادرات الهادفة لتسريع صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن الحلول المبتكرة التي قدمها الفائزون بالمسابقة سيكون لها دور أساسي في تطوير الأجندة الوطنية للابتكار من خلال طرح حلول ناجعة للتحديات الراهنة في قطاعي الرعاية الصحية والنقل».