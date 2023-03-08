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الإمارات

«أبوظبي التقني» يطلق المسابقة الوطنية للمهارات الاثنين المقبل

المسابقات تعمل على رفع مهارات الكوادر المواطنة (من المصدر)
9 مارس 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 الاثنين المقبل، حيث تتواصل الفعاليات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتميزة، الذين يتنافسون في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، ترسخ مكانتها، باعتبارها سباقاً وطنياً تقنياً ومهنياً مهماً يستقطب شباب وفتيات الإمارات الذين يتنافسون في تخصصات هندسية وصناعية ومهنية تتوافق مع وظائف المستقبل، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي التقني» التي تعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة الكفاءات الوطنية القادرة على التنافسية العالمية.
وأضاف أن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، تأتي هذا العام، عقب تنظيم الدورة الأولى من «تحدي المهارات» الهندسية والتكنولوجية والمهنية، في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة، والتي استمرت منافساتها خلال الفترة من 11 يناير وحتى 16 فبراير الماضي.

الإمارات
فاطمة بنت مبارك
مؤسسة التنمية الأسرية
أم الإمارات
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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