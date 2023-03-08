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«نيويورك أبوظبي» تستضيف هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون تتوسط عدداً من قيادات وطلاب الجامعة (من المصدر)
9 مارس 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت جامعة نيويورك أبوظبي، أمس الأول، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، حيث قامت بجولة التقت خلالها مع مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
 وقالت مارييت ويسترمان: «تشرفنا في جامعة نيويورك أبوظبي باستضافة هيلاري كلينتون، بصفتها شخصية سياسية ودبلوماسية ملهمة، ومن أبرز الداعمين للسيدات والفتيات في مختلف أنحاء العالم. وتشكل زيارتها حافزاً استثنائياً يحث الأساتذة والعلماء والطلبة في الجامعة على تقديم أفضل ما بوسعهم، كما قدّمت الوزيرة كلينتون مثالاً رائعاً للقيادة من أجل عالم أكثر إنسانية وإنصافاً خلال سنواتها العديدة في الخدمة العامة وعملها الدؤوب».
وترتبط جامعة نيويورك أبوظبي بعلاقات وثيقة مع عائلة كلينتون، حيث ساهمت تشيلسي كلينتون في تنسيق الفصول الدراسية الأولى عند افتتاح الجامعة في عام 2010. كما استضافت الجامعة بيل كلينتون، الرئيس الأميركي الأسبق، قبل ثماني سنوات ليلقي الكلمة الرئيسية في حفل تخرج الدفعة الأولى من الطلبة عام 2014. كما شارك العديد من طلبة الجامعة في مبادرة كلينتون العالمية للجامعات، برنامج دراسي ينسجم مع مهمة جامعة نيويورك أبوظبي في إعداد وإلهام الجيل القادم من القادة العالميين.

جامعة نيويورك أبوظبي
هيلاري كلينتون
الخارجية الأميركية
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