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بلدية الشارقة تصدر خدمة بطاقة المؤجر للملاك والمكاتب العقارية

بلدية الشارقة تصدر خدمة بطاقة المؤجر للملاك والمكاتب العقارية
9 مارس 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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 أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن إصدار بطاقة المؤجر تساهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين من مؤجرين ومستأجرين، حيث تحتوي البطاقة على البيانات والوثائق اللازمة كافة التي يحتاج إليها المستأجر من المؤجر عند تصديق عقد الإيجار والتي يتم طلبها من قبل موظف خدمة المتعاملين أو الموقع الإلكتروني للبلدية لإنجاز المعاملة، وفقاً للإجراءات المتبعة، لإضفاء الصفة القانونية على وثيقة عقد الإيجار.
وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن البلدية تحث الملاك أو المؤجرين ممن لديهم عقارات للتأجير، والمكاتب العقارية بإصدار هذه البطاقة لحفظ بياناتهم ووثائقهم اللازمة عند تصديق العقد من قبل المستأجر والتي يتم حفظها في بطاقة واحدة تختصر الوقت والجهد، حيث تتيح هذه الخدمة لمالك العقار أو المكتب العقاري أو من يمثلهما قانوناً الحصول على هذه البطاقة التي تغني عن تقديم المستندات المطلوبة عند تصديق العقد.
وأوضح أنه يمكن الحصول على هذه البطاقة من خلال مراجعة مركز خدمة المتعاملين في إدارة التنظيم الإيجاري بالمنطقة الصناعية الخامسة أو من خـــلال التــواصل عبــر الإيــميل 
ownersaffairs@shjmun.gov.ae، 
ويتطلب الحصول عليها إبراز صورة جواز السفر وبطاقة هوية المالك وصورة سند الملكية للعقار أو خريطة الأرض «للمنحة»، وصورة الرخصة التجارية للمكتب العقاري وبطاقة الهوية لمالك الرخصة وصورة الوكالة القانونية سارية المفعول وبطاقة هوية الوكيل إن وجد، مشيراً إلى أن الحصول على البطاقة اختياري للمالك، وإلزامي للمكاتب العقارية، ويجب تجديد البطاقة عند انتهائها واستخراج بدل فاقد في حال فقدانها.

الشارقة
بلدية الشارقة
المكاتب العقارية
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