قبول 1650 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي شهد قبول طلبات توظيف أكثر من 1650 خريجاً من الخدمة الوطنية، تمهيداً لتعيينهم بشكل رسمي لدى عدد من الجهات المشاركة في المعرض بعد استكمال إجراءات التعيين. وشهد المعرض الذي نظمته وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتعاون مع شركة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، حضوراً لافتاً بلغ أكثر من 12.000 خريج ومجند من الخدمة الوطنية والاحتياطية، فيما وصل عدد الزوار الإجمالي في الأيام الثلاثة للمعرض إلى أكثر من 15.250 زائراً، فيما بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة أكثر من 3750 طلباً تلقتها أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد العميد الركن عبيد علي عبيد المنصوري، مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، نجاح النسخة الحالية من المعرض الذي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتمكين أبنائنا من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث وفر قناة تواصل مباشرة بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية. وتضمنت أجندة اليوم الثالث من المعرض ورش عمل وعدداً من الجلسات النقاشية لتطوير قدرات الخريجين والتعرف على سوق العمل، بالإضافة إلى بحث المواضيع المعنية بالعمل والمهارات المتقدمة وتطويرها، وكان أبرزها «كيفية طلب بعثة دراسية» و«تمكين جيل الشباب» و«مستقبل التعليم المهني»، والمهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الحكومي والخاص.

التقاء وتواصل

قال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس «إندكس القابضة»: نجح المعرض في منح وتوفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية للالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي قدمت بدورها، ورش عمل ومناقشات مهمة ومفيدة للغاية. مضيفاً: نؤكد أهمية مثل هذه المعارض لما تقدمه من دعم لأبناء الوطن من مجندي الخدمة الوطنية، وذلك إيماناً بقدراتهم، وضرورة تأمين مستقبل وظيفي يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الاقتصادية.

وقال مشاركون في المعرض: إن مشاركتهم في المعرض تأتي تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في استقطاب الكوادر الوطنية من الشباب والشابات، والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة ومفيدة للمؤسسات والشركات الخاصة التي جاءت لعرض وظائف ومهن تتوافق وتناسب المؤهلات الدراسية من خريجي الثانوية العامة وخريجي الكليات والجامعات على حد سواء، وللاستغلال الأمثل لطاقات الكوادر الوطنية في خدمة الوطن.

برامج

قال الدكتور ياسر الواحدي، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية لـ «الاتحاد»: «موجودون في المعرض لعرض برامجنا وفرص العمل بالتعاون مع الشركات المتعاونة معنا. ولدينا برامج معينة»، لافتاً إلى أن البرامج تنقسم إلى نوعين، هما أولاً البرامج التقنية والتي تعنى بتغطية احتياجات المجال البحري، سواء من ضباط البحرية أو المهندسين البحريين أو مهندسين بحريين كهربائيين، وهناك برامج أخرى لها علاقة بالجانب الإداري والقانوني، وهي تغطي احتياجات القطاع البحري من جانب إدارة الموانئ وأمور التأمين والأمور المالية والقانونية التي تخدم القطاع البحري، كما نقوم باستقبال الطلبات وتسجيلها، وبعد ذلك يتم التواصل مع المرشحين.

من جهته، قال هزاع الهاجري، مدير شؤون الموظفين في بنك أبوظبي الأول: «نشارك اليوم في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، وذلك لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة، وذلك لتوفير فرص عمل أكثر في القطاعات المصرفية، وتوفير برامج تدريبية مختلفة في مختلف المجالات، وذلك بحسب القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين لدى القطاعات المصرفية والقطاعات الخاصة بشكل خاص».

مطارات دبي

شاركت مطارات دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، وذلك لدعوة الشباب الإماراتي للانضمام إلى البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الحرائق، وذلك خلال مشاركتها في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية لعام 2023 الذي أقيم في الفترة من 6 إلى 8 مارس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتشارك مطارات دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة نحو دعم أجندة التوطين، تحرص مطارات دبي على تعزيز التواصل مع الشباب الإماراتي وتشجيعهم على الانضمام لواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات عالمياً والموجودة في كلا المطارين عبر تقديم طلبات الالتحاق ببرنامجها التدريبي المكثف.

الجدير بالذكر، أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية، تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار، بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بصفة الراعي البلاتيني، بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي «أبوظبي للإعلام»، والشريك الإعلامي الداعم «وكالة أنباء الإمارات»، وكل من مجلة إنترناشيونال بزنس، وموقع «إيد أرابيا» التعليمي كشركاء إعلاميين.