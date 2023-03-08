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شرطة أبوظبي: الاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله

منصة شرطة أبوظبي في المعرض (من المصدر)
9 مارس 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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قبول 1650 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية

 شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 الذي تنظمه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بوزارة الدفاع، واختتم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وأوضح المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، أن المشاركة تأتي في إطار الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة الوطن، ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية، والاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله، وإيجاد فرص العمل التي تلائمه. وذكر أن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية، فضلاً عن السعي للاستفادة من تلك الكوادر التي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.  

أبوظبي
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