«أبوظبي المهني» يقدم 11 برنامجاً متخصصاً للمجندين

أبوظبي (الاتحاد)

نجح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في استقطاب جمهور الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 الذي شارك فيه المعهد، واختتم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وطرح «أبوظبي المهني» على شباب الإمارات، أحد عشر برنامجاً متخصصاً لمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في تخصصات حيوية عدة، منها التكنولوجيا الكهربائية، والتكنولوجيا الميكانيكية، تكنولوجيا «الميكاترونكس»، وتكنولوجيا المختبرات التحليلية، والبيئة والصحة والسلامة، وتكنولوجيا الإلكترونيات، والإمداد وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، وعمليات البيع بالتجزئة، والسياحة.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام المعهد، إن إقبال جمهور معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023، من الشباب وأولياء الأمور والمسؤولين، يعكس مدى وعي الجميع بأهمية التعليم التقني والمهني، في الفوز بوظائف المستقبل، وهو أمر إيجابي للغاية، يدل على ارتفاع الوعي المجتمعي بدور وأهمية التعليم المتخصص والتدريب الفني، في مستقبل المواطنين والدولة.

وأضاف قائلاً إن «أبوظبي المهني» يعمل وفق استراتيجية «أبوظبي التقني» المتطورة دائماً، حيث يتم تصميم البرامج كافة بالتشاور مع الخبراء ومسؤولي الشركات الهندسية والتكنولوجية والمهنية صاحبة التميز في التخصصات كافة، الأمر الذي يعني جاهزية المعهد الدائمة لطرح برامج أخرى مبتكرة تلبي مهارات وطموحات الوطن والمواطن، وبما يضمن صناعة الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية، وليتم توظيفها في أسرع وقت، الأمر الذي يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الوطنية القادرة على تلببية متطلبات النهضة الصناعية التي تعيشها الدولة في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد. واختتم الدكتور عبدالرحمن الحمادي حديثه، فقال إن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، مبادرة متميزة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمنح بها الشباب فرصاً عديدة للعمل في مختلف التخصصات المطلوبة في سوق العمل، الأمر الذي يزيد من نسبة التوطين بشكل متسارع ومدروس.