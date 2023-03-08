«محمد بن راشد للإسكان» تؤكد على روح العمل الجماعي

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حفلها السنوي مؤخراً، بحضور عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق القيادة فيها وعدد كبير من الموظفين، وذلك في فندق قصر فيرساتشي بدبي، في خطوة تسعى من خلالها إلى توطيد العلاقات بين الموظفين والإدارة العليا، والتأكيد على التزامها بتقديم الحوافز والدعم لموظفيها، وتكريم المتميزين والمبدعين منهم.

وبدأ الحفل بتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية للمؤسسة لعام 2022، وقال بوشهاب في كلمته خلال الحفل «نحتفل بعام من الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت بجهودكم، والتي كانت ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك التوجيهات التي تضع سعادة الموظف على رأس أولوياتنا، وتدفعنا لتوفير بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في دعم مسيرة التطوير وتحفيز مقومات النجاح وتحقيق الاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي».

كما أكد أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع الموظفين لتحقيق أهداف المؤسسة، وتقديم جميع الخدمات التي من شأنها خدمة المواطنين في إمارة دبي. مشيراً إلى أهميّة الحفل السنوي الكبيرة ودوره في تعزيز العلاقات بين الموظفين والإدارة العليا، والتأكيد من خلاله التزام المؤسسة بتقديم الدعم والمكافآت لموظفيها الذين يسعون بشكل مستمر لتحقيق النجاح والتميز في عملهم.

وتكرّم «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» موظفيها من المتميزين والمبدعين الذين يسهمون في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل مستمر، حيث تعتَبِرُ المؤسسةُ موظفيها المخلصين والمتفانين في عملهم العنصر الأساسي لنجاحها. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الفضل في جميع الإنجازات التي حققتها المؤسسة يعود في المقام الأوّل إلى تفاني وإخلاص الموظفين الذين يعملون بجدٍّ واجتهاد دائم أسوة بقيادة إمارة دبي الرشيدة.

وفي ختام الحفل، كرّم عمر بوشهاب الموظفين الذين كانت لهم مساهماتهم في تحقيق نتائج خطة العمل لعام 2022، كما شهد الحفل العديد من المسابقات.