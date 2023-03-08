الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محمد بن راشد للإسكان» تؤكد على روح العمل الجماعي

خلال الحفل (من المصدر)
9 مارس 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط

 نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حفلها السنوي مؤخراً، بحضور عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق القيادة فيها وعدد كبير من الموظفين، وذلك في فندق قصر فيرساتشي بدبي، في خطوة تسعى من خلالها إلى توطيد العلاقات بين الموظفين والإدارة العليا، والتأكيد على التزامها بتقديم الحوافز والدعم لموظفيها، وتكريم المتميزين والمبدعين منهم.
وبدأ الحفل بتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية للمؤسسة لعام 2022، وقال بوشهاب في كلمته خلال الحفل «نحتفل بعام من الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت بجهودكم، والتي كانت ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك التوجيهات التي تضع سعادة الموظف على رأس أولوياتنا، وتدفعنا لتوفير بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في دعم مسيرة التطوير وتحفيز مقومات النجاح وتحقيق الاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي».
كما أكد أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع الموظفين لتحقيق أهداف المؤسسة، وتقديم جميع الخدمات التي من شأنها خدمة المواطنين في إمارة دبي. مشيراً إلى أهميّة الحفل السنوي الكبيرة ودوره في تعزيز العلاقات بين الموظفين والإدارة العليا، والتأكيد من خلاله التزام المؤسسة بتقديم الدعم والمكافآت لموظفيها الذين يسعون بشكل مستمر لتحقيق النجاح والتميز في عملهم.
وتكرّم «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» موظفيها من المتميزين والمبدعين الذين يسهمون في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل مستمر، حيث تعتَبِرُ المؤسسةُ موظفيها المخلصين والمتفانين في عملهم العنصر الأساسي لنجاحها. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الفضل في جميع الإنجازات التي حققتها المؤسسة يعود في المقام الأوّل إلى تفاني وإخلاص الموظفين الذين يعملون بجدٍّ واجتهاد دائم أسوة بقيادة إمارة دبي الرشيدة.
وفي ختام الحفل، كرّم عمر بوشهاب الموظفين الذين كانت لهم مساهماتهم في تحقيق نتائج خطة العمل لعام 2022، كما شهد الحفل العديد من المسابقات.

محمد بن راشد للإسكان
الإمارات
دبي
محمد بن راشد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©