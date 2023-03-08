شرطة دبي تطلق دبلوم الحد من الجريمة

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، دبلوم الحد من الجريمة، أول دبلوم تخصصي على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأميركية بدبي.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي والجامعة الأميركية على هامش القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 7 و9 من شهر مارس 2023.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن جانب الجامعة الأميركية، الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة، بحضور عددٍ من المسؤولين من كلا الطرفين.

ورحب اللواء جمال الجلاف، بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبيرة في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، مشيداً بالأدوار التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع، من خلال طرح الأبحاث الهادفة في مختلف المجالات والمواضيع.

من جانبه، أعرب الدكتور ديفيد شميدت، عن سعادته بالشراكة مع شرطة دبي التي تُعد من الجهات الشرطية الرائدة في العمل المؤسسي، ولها سمعة عالمية، وتولي اهتماماً مستمراً في تطوير التدريب، ورفع كفاءة الموظفين، وتطوير مهاراتهم، من خلال المواد التدريبية المتقدمة، والتي تراعي أفضل الممارسات والتجارب حول العالم.