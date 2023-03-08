فارس المزروعي: الشرطة الإماراتية تحظى بالدعم والرعاية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن أجهزة الشرطة في دولة الإمارات تحظى بكافة أشكال الدعم والرعاية والاهتمام، ما أدى إلى الارتقاء بإمكاناتها وتدريب عناصرها على أحدث المستجدات الأمنية في مواجهة الجريمة والسيطرة عليها والحد منها ومواجهتها وفق خطط أمنية دقيقة وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى تواكب أحدث ما توصلت إليه أجهزة الشرطة والأمن عالمياً.

وأشاد معاليه، خلال زيارته للمؤتمر والمعرض المصاحب للقمة العالمية الشرطية في دبي، بأهمية انعقاد القمة التي تجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات ومتابعة أحدث المستجدات في المجالات الشرطية والأمنية واستعراض أفضل السبل لمواجهة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة.

وأعرب معاليه عن إعجابه بالتنظيم الجيد لهذا الحدث العالمي وأهميته في إبراز الممكنات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال تعزيز الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة بأساليب عصرية متطورة، إلى جانب منجزاتها العديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن منظومة العمل الأمني في دولة الإمارات تُعد متكاملة من حيث الجاهزية والتطور لتعزيز الأمن والأمان.

وأكد معاليه أن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير السلامة هو مسؤولية لا ينهض بها رجال الشرطة وحدهم، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع القائمين على تنفيذه.

وتضم القمة العالمية الشرطية، التي تستمر أعمالها لأربعة أيام، ستّة مؤتمرات يشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً في 100 جلسة، بجانب مشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال العمل الشرَطي. وانطلقت أعمال القمة بعقد مؤتمريّ «منع الجريمة» و«الطائرات المسيرة»، اللذين شهدا مشاركة عددٍ من كبار المسؤولين والمختصين الذين قادوا الحوار في مجالات منع الجريمة وتقنية الطائرات المسيرة.