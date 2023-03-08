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منتسبات الشرطة يحتفين بيوم المرأة العالمي

منتسبات الشرطة يحتفين بيوم المرأة العالمي
9 مارس 2023 01:40

دبي (وام)

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احتفت القمة الشرطية العالمية 2023، والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي لمدة 3 أيام، بجهود المرأة في القطاع الأمني والشرطي، حيث اكتست أجنحة الدول المشاركة بألوان الزي العسكري والرسمي بمختلف الألوان والشارات التي ترتديها المرأة الشرطية، إيماناً بأهمية دور المرأة وحرصها المستمر على العطاء والتميز.
وأكد عدد من منتسبات الشرطة الإماراتية على الدعم الحثيث للقيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية ورعايتها واهتمامها بابنة الإمارات التي تبوأت مختلف المناصب والمسؤوليات، وكانت خير من يمثل الوجه الحضاري للإمارات، وسعيها المستمر إلى أن تكون الدولة في طليعة الأمم التي تهتم بمسيرة المرأة، وتوفر لها البيئة الأمثل.
وأشادت النقيب هاجر راشد النعيمي رئيس قسم التدريب الافتراضي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في القطاع الشرطي والأمني، مؤكدة أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي مكنت المرأة الشرطية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وإدارة الأدلة الجنائية، وتصميم السيناريوهات في التدريب الافتراضي.

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