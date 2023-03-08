«القمة الشرطية العالمية» منصة مهمة لتبادل الحلول لمكافحة الجريمة عابرة الحدود

دبي (وام)

أكد جون ليتيني، رئيس الرابطة الدولية لقادة الشرطة، أن القمة الشرطية العالمية 2023، تُعد فرصة مثالية لتلاقي الأفكار والحلول الأمنية من جميع الخبراء الاستراتيجيين حول العالم، خاصة الموضوعات الخاصة بالجرائم السيبرانية والإلكترونية والتي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الرابطة الدولية لقادة الشرطة، إن الجريمة العابرة للحدود تعتمد على أجهزة الحاسوب والتي استفادت كثيراً من التكنولوجيا، كما أنها تمثل تحدياً كبيراً لممثلي إنفاذ القانون، لافتاً إلى أن الوصول إلى حلول مبتكرة خلال القمة الشرطية مسألة في غاية الأهمية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.

ورحب ليتيني بمحاور القمة الشرطية العالمية والتي يشارك فيها للدورة الثانية على التوالي في الإمارات، مشيراً إلى أن جلسات النقاش شملت محاور جديدة فرضها الواقع الرقمي وتزايد دور التكنولوجيا، وأكد أن القمة الشرطية والمعرض المصاحب لها منصة مهمة للوصول إلى توصيات تهم رجال إنفاذ القانون والمجتمع الأمني والشرطي.

وقال: الجريمة اليوم مختلفة تماماً وتتغير؛ لذا يتعين على مسؤولي تطبيق القانون مواكبة ذلك، علينا اكتساب المعرفة والخبرات، وأن نتعلم المزيد عن أنواع الجرائم لمواصلة التعلم وتبادل الممارسات الرائدة، كما أن تبادل الخبرات بين الوكالات المختلفة يساعد قادة الشرطة حول العالم لمشاركة أفضل الممارسات الشرطية، وبالتالي جعل العالم أكثر أماناً.

وتعتبر الرابطة الدولية لقادة الشرطة، الرابطة الرائدة في مجال إنفاذ القانون والتي تجمع عدداً كبيراً من قادة الشرطة في دول العالم، كما تضم 32000 عضو من 170 دولة من جميع أنحاء العالم.

وتُعدّ القمة العالمية الشرَطية الحدثَ الأول في العالَم الذي يجمع نخبةً من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية، ويُتوقع أن ينضمّ خلال القمة 15 ألف زائر إلى نخبةٍ من كبار الخبراء الذين يجتمعون لمناقشة التقنيات الشُّرطية الأكثر ابتكاراً، وأحدث المستجدات في مجالات الحدّ من الجريمة.