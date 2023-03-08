الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«علماء شرطة دبي» يستشرف مستقبل التحديات الأمنية

«علماء شرطة دبي» يستشرف مستقبل التحديات الأمنية
9 مارس 2023 01:40

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط

استقبلت منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، بتنظيم «مجلس علماء شرطة دبي» على هامش القمة الشرطية العالمية 2023، التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتختتم اليوم 9 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 300 خبير في القطاع الأمني، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للقمة.
وقالت الرائد دكتور خبير روضة حسن الشامسي، رئيس فريق «منصة الخبراء» عضو مجلس علماء شرطة دبي، إن المنصة تنعقد للمرة الأولى على هامش القمة الشرطية العالمية؛ بهدف مناقشة التحديات الأمنية، ووضع الخطط الاستراتيجية، وأبرز التوصيات لوضع حلول مبتكرة وتسليط الضوء على قصص النجاح بين شرطيي العالم، وخلق قناة تواصل بين الخبراء، علاوة على توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة، وسبل التعاون معهم في المستقبل.
وأضافت الرائد الدكتور خبير روضة الشامسي، أن المنصة تُناقش 7 مجالات متخصصة، وتشمل التنبؤ الأمني، والجرائم الإلكترونية، والعملات الرقمية، والجرائم المستقبلية، وقرصنة الجينات، و«الميتافيرس»، والأزمات والكوارث، مؤكدة أن المنصة تعكف على إعداد بحوث علمية، وحلول مبتكرة في المجتمع الأمني والشرطي.
وقالت عضو مجلس علماء الشرطة، إن شعار المنصة تم ابتكاره عن طريق الذكاء الاصطناعي بعد أن تم وضع محاور حول الفكرة من بين 188 رمزاً متنوعاً، حيث تم الوصول إلى رمز محدد عن فكرة منصة الخبراء، لافتة إلى إعداد تقرير نهائي مع ختام القمة الشرطية العالمية 2023 بعد عملية العصف الذهني بين الخبراء حول أهم المواضيع والتحديات التي تواجه القطاع الأمني العالمي.
وتُنظم منصة الخبراء بالتعاون مع عدد من الشركاء الداخليين والخارجيين، وهم مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، ومجلس المبتعثين، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة الهوية المؤسسية والمعارض، والخبراء من الإدارات التخصصية المعنية، والمتطوعين من شرطة دبي، إلى جانب الشركات المختصة المشاركة، والجامعات والكليات والمعاهد المحلية والعالمية.
وتشارك أكثر من 250 شركة عارضة، في معرض القمة الشرطية العالمية، وهو الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©