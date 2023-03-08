«علماء شرطة دبي» يستشرف مستقبل التحديات الأمنية

دبي (وام)

استقبلت منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، بتنظيم «مجلس علماء شرطة دبي» على هامش القمة الشرطية العالمية 2023، التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتختتم اليوم 9 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 300 خبير في القطاع الأمني، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للقمة.

وقالت الرائد دكتور خبير روضة حسن الشامسي، رئيس فريق «منصة الخبراء» عضو مجلس علماء شرطة دبي، إن المنصة تنعقد للمرة الأولى على هامش القمة الشرطية العالمية؛ بهدف مناقشة التحديات الأمنية، ووضع الخطط الاستراتيجية، وأبرز التوصيات لوضع حلول مبتكرة وتسليط الضوء على قصص النجاح بين شرطيي العالم، وخلق قناة تواصل بين الخبراء، علاوة على توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة، وسبل التعاون معهم في المستقبل.

وأضافت الرائد الدكتور خبير روضة الشامسي، أن المنصة تُناقش 7 مجالات متخصصة، وتشمل التنبؤ الأمني، والجرائم الإلكترونية، والعملات الرقمية، والجرائم المستقبلية، وقرصنة الجينات، و«الميتافيرس»، والأزمات والكوارث، مؤكدة أن المنصة تعكف على إعداد بحوث علمية، وحلول مبتكرة في المجتمع الأمني والشرطي.

وقالت عضو مجلس علماء الشرطة، إن شعار المنصة تم ابتكاره عن طريق الذكاء الاصطناعي بعد أن تم وضع محاور حول الفكرة من بين 188 رمزاً متنوعاً، حيث تم الوصول إلى رمز محدد عن فكرة منصة الخبراء، لافتة إلى إعداد تقرير نهائي مع ختام القمة الشرطية العالمية 2023 بعد عملية العصف الذهني بين الخبراء حول أهم المواضيع والتحديات التي تواجه القطاع الأمني العالمي.

وتُنظم منصة الخبراء بالتعاون مع عدد من الشركاء الداخليين والخارجيين، وهم مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، ومجلس المبتعثين، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة الهوية المؤسسية والمعارض، والخبراء من الإدارات التخصصية المعنية، والمتطوعين من شرطة دبي، إلى جانب الشركات المختصة المشاركة، والجامعات والكليات والمعاهد المحلية والعالمية.

وتشارك أكثر من 250 شركة عارضة، في معرض القمة الشرطية العالمية، وهو الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.