«أبوظبي للطفولة المبكرة» تطلق برنامجاً للشركات المتأهلة ضمن «أنجال ز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «Techstars» وHub71،

إطلاق البرنامج التدريبي الحضوري للشركات المتأهلة ضمن الدورة الثالثة من برنامج «أنجال ز»، ويوم العرض الأول في 16 مارس 2023، والذي سيشتمل على عروض الشركات الناشئة، وكلمات رئيسية من قادة الفكر، وجلسات للتواصل. وفي 16 يناير، تم فتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «أنجال ز». وخلال الأسابيع الماضية، تلقت 6 شركات ناشئة في مرحلة النمو من المؤهلين للحصول على التمويل، التوجيه والدعم الافتراضي لتوطين خدماتها، إلى جانب دعم 14 شركة ناشئة أخرى في مراحلها الأولية. والتقت الشركات الست للمرة الأولى في أبوظبي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، لحضور البرنامج التدريبي الحضوري.

يهدف برنامج «أنجال ز»، إلى تمكين ودعم الشركات الناشئة لتوفير حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، ومواجهة التحديات التنموية التي تواجه الأطفال. وبعد نجاح الدورتين الأولى والثانية من البرنامج، دخلت الهيئة في شراكة مع شركة «Techstars»؛ بهدف توفير الإرشاد والتدريب لمساعدة رواد الأعمال المتخصصين في مجالات الطفولة المبكرة على تطوير أعمالهم، وإطلاق خدماتهم وتقنياتهم في أبوظبي، حيث تم تصميم البرنامج لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على تحسين جودة التعليم المبكر، وتلبية احتياجات الأسر.

وستحصل 6 شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج، على 820 ألف درهم إماراتي كتمويل من مكتب أبوظبي للاستثمار، فضلاً عن الإرشاد المباشر من الجهات المتخصصة في أبوظبي لتطوير خطط مشاريعها.

وتعمل هذه الشركات الناشئة على ابتكار حلول لعدد من التحديات في مجموعة من المجالات، من بينها تكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا الصحية، وتقنيات التعلم باللعب، والأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء، والاتصالات، والتعلم الاجتماعي.

وفي عام 2021، دخلت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في شراكة استراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تعمل على تطوير الخدمات التكنولوجية لمواجهة التحديات التي تواجه تنمية الطفل. ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار حوالي 15 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات لتمويل برنامج أنجال ز التابع للهيئة، ودمج الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي، كما ساهم المكتب في تقديم الدعم لـ 12 شركة ناشئة شاركت في الدورات السابقة من البرنامج «أنجال ز»، من خلال تقديم الإرشاد المباشر والافتراضي، ودعم هذه الشركات لتقديم خدماتها في أبوظبي، فضلاً عن تقديم التمويل لها.

ووفقاً للتقرير الشهري الذي أصدرته منصة ومضة، حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 125 مليون دولار في ديسمبر 2022، من خلال إبرام 38 صفقة، ليصل إجمالي استثمارات العام الماضي إلى حوالي 3.6 مليار دولار موزعة على 628 صفقة. وأظهرت التقارير التي أصدرتها مؤسسة «نيستا» للابتكار أن الاستثمار العالمي في التطبيقات والتكنولوجيا التي تستهدف الوالدين قد ارتفع بنسبة 50%، وهي نسبة أسرع من إجمالي نمو الاستثمار على مدى العقد الماضي.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، إن إمارة أبوظبي توفر بيئة تمكن الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم من تطوير وتسويق خدماتها التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الجيل القادم، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً، مؤكداً دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لبرنامج أنجال ز والفرص التي يوفرها للشركات الناشئة لتحقيق الازدهار في قطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي.

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «سعداء بإطلاق الدورة الثالثة من برنامج أنجال ز بالشراكة مع شركة (Techstars)؛ بهدف دعم تطوير مشاريع الشركات الناشئة العاملة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، لتعزيز الابتكار في هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة، حيث يعد دعم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها لمساعدتهم على النمو بشكل صحي والتمتع بصحة جيدة، فضلاً عن ضرورة تزويد الوالدين والعاملين في مجالات تنمية الطفولة المبكرة بالمعرفة والدعم الذي يحتاجون إليه لتعزيز نمو وازدهار الأطفال»، مؤكداً أن «الهيئة» تسعى من خلال برنامج أنجال (ز) إلى إحداث تأثير إيجابي على الطفل والمجتمع ككل وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية على المدى البعيد».

شكر

أعربت كاتي سميث، مديرة برنامج «Founder Catalyst» في شبكة «Techstars»، عن سعادتها بالشراكة مع «الهيئة» في تنفيذ برنامج أنجال «ز» الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تحسين جودة التعليم المبكر، وتلبية احتياجات الأسر في جميع أنحاء إمارة أبوظبي والمنطقة، مؤكدة أن المستوى العالي لمؤسسي الشركات الناشئة الذين تقدموا بطلباتهم للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم، يوضح حجم التأثير الكبير الذي سيتركه البرنامج على المجتمع. كما عبرت سميث عن سعادتها بالترحيب بالمشاركين والاحتفال بنجاحاتهم الآن وفي المستقبل، موجهة شكراً خاصاً لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على إطلاقها لمثل هذا البرنامج المتميز.