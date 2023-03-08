«شرطة أبوظبي تقرأ».. مبادرات متميزة بالقطاعات ضمن شهر القراءة الوطني

تحتفي «شرطة أبوظبي»، خلال شهر مارس الجاري، بشهر الإمارات للقراءة ضمن اهتمامها بنشر وتعزيز المعرفة، وتحفيز المنتسبين على القراءة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد مارس من كل عام شهراً وطنياً للقراءة، تحت شعار «الإمارات تقرأ».

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي»، أن شهر القراءة يعد أولوية رئيسة في أجندة «شرطة أبوظبي» السنوية، انطلاقاً من أهمية نشر الثقافة والمعرفة للارتقاء بالمجتمع عبر مبادرات تشجع على القراءة، وتدعم الوعي بمبادئ ومعايير العلم والتعلم، كما يعد فرصة ثمينة للمؤسسات الحكومية لتشجيع منتسبيها على العادات الفكرية الراقية التي تعمل على زيادة وعي الأفراد والارتقاء بثقافتهم، وتعزيز نشر المعرفة في المجتمع.

ولفت إلى اهتمام «شرطة أبوظبي»، ودعمها للقراءة والتشجيع والمشاركة الإيجابية في مسيرة الثقافة بالدولة، وإتاحة الفرصة للمبدعين والموهوبين في المجالات الثقافية بنشر إبداعاتهم، والترويج للأفكار الهادفة التي تدعم الاستقرار الأمني، وتعزيز مساهمة المجتمع في مكافحة الجريمة والالتزام بالقانون.

ونوَّه بالحرص على تعزيز وتعميق ثقافة القراءة بين منتسبي «شرطة أبوظبي» من خلال عقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تركز على أهمية القراءة في تنمية الثقة بالنفس، وزيادة الكفاءة في إنجاز الأعمال، وتنويع مجالات القراءة للنجاح في العمل والارتقاء بالذات وتكوين الوعي والشخصية عبر الاستفادة من مضامين مجموعة متميزة من القراءات والكتب الهادفة.

وذكر أن «شرطة أبوظبي»، ومن خلال لجنة الأدباء والقراءة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الشرطية، تنفذ خلال الشهر الوطني للقراءة 2023 عدداً من المبادرات والأنشطة والفعاليات، والتي تعزز وترسخ ثقافة القراءة لمنتسبيها، انطلاقاً من حرصها على نشر المعرفة وتحفيز المنتسبين على القراءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ العلم والمعرفة وتنمية المهارات العقلية والتعلم من تجارب الآخرين وزيادة الثقة في النفس، وتحفيز عملية الإبداع، بما يسهم في إرساء أسس التنمية الحضارية، وبناء مجتمع معرفي متطور.

«ساعة قراءة».. مبادرة تحفيزية بالقطاعات الشرطية

تنفذ «شرطة أبوظبي» مجموعة من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تحفيز المنتسبين على القراءة والمعرفة خلال شهر مارس الجاري، تزامناً مع شهر الإمارات للقراءة تحت شعار «الإمارات تقرأ»، وذلك ضمن اهتمامها بنشر وتعزيز المعرفة وتحفيز المنتسبين على القراءة لإرساء أسس التنمية الحضارية، وبناء مجتمع معرفي متطور، وتعميم المعرفة بين المنتسبين.

وإيماناً منها بأهمية القراءة في دعم ونشر المعرفة وصقل المواهب الإبداعية وتنميتها، تحرص لجنة الأدباء والقراءة على تكثيف المبادرات طوال الشهر لنشر المعرفة، وتنظيم الأنشطة الهادفة التي تسهم في ترسيخ القراءة كممارسة يومية لتنمية القدرات الفكرية واللغوية.

وتزامناً مع الشهر الوطني للقراءة، بدأت لجنة الأدباء والقراءة بالتعاون مع القطاعات الشرطية كافة بتنظيم مبادرات متنوعة لشهر القراءة، دعماً منها لترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها إلى ممارسة يومية للتطوير الذاتي والفكري بمختلف القضايا الحياتية، ومن أبرز مبادرات قطاع المالية والخدمات، تنظيم زيارات للمكتبات وركن الخط العربي، فيما ينظم قطاع أمن المجتمع فعالية تحدي مدارس الفرجان وتحدي القراءة الرقمي وفعاليات مخصصة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والأحداث، وتستضيف أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية طلبة المدارس لتنفيذ فعالية خاصة بالقراءة.

كما تشمل المبادرات تخصيص ساعة قراءة بمختلف قطاعات الشرطة، وعقد العديد من الفعاليات التي تشجع على القراءة ونشر المعرفة، وجلسات نقاشية حول أبرز الكتب والأكثر رواجاً عالمياً ومحلياً، وعقد ورش عمل وجلسات عصف ذهني للتعريف بأهمية القراءة، وتبني المقترحات والمبادرات في هذا الجانب ليتحلى المنتسبون بقدر كبير من المعرفة والثقافة في مختلف المجالات، ودعماً للجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبناء نموذج حضاري يحتذى به.

حقوق الإنسان

تزامناً مع شهر القراءة افتتح مكتبة حقوق الإنسان، إلى جانب عقد محاضرات لطلبة المدارس، وتنظيم مسابقات معرفية للمنتسبين تركز على القراءة والبحث في الكتب والمراجع، وينظم قطاع الأمن الجنائي من خلال إداراته فعاليات عدة، منها المكتبة المتنقلة، وتوزيع القصص على الأطفال في المستشفيات، وعقد جلسات وورش وزيارات للمدارس، فيما ينظم قطاع العمليات المركزية معرضاً للكتاب في أحد المراكز التجارية، وتنظيم زيارات للمنتسبين إلى المكتبات في جامعات إمارة أبوظبي وغيرها.

إطلاق مبادرة «بلمسة.. كلنا نقرأ»

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة «بلمسة.. كلنا نقرأ» ضمن #شهر_القراءة، وفي إطار مبادراتها التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة ورفع مستويات الثقافة المجتمعية، وتبني القراءة لما لها من دور حيوي في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وتأتي المبادرة من منطلق إيمان شرطة أبوظبي بأهمية ابتكار برامج ومبادرات تهتم بتحسين سلوكيات الفرد وتأمينه وتحصينه نفسياً وتهيئته لصناعة مستقبل باهر بغرس حب القراءة وجعلها ثقافة وسلوكاً ومنهجاً، وتطبيقها للاستراتيجية الوطنية للقراءة والخطط التنموية لزيادة المحتوي المعرفي لأفراد المجتمع، وتطوير المهارات والقدرات بما يخدم الأهداف التي تحفظ المكتسبات، وتحقق رؤية دولة الإمارات المستقبلية في المجالات كافة.

وتتيح المبادرة للقارئ الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو لفترة زمنية بسيطة من خلال مسح QR Code في التصميم بالهاتف الذكي والمتوفر في أماكن مختلفة، منها أسطح المكتب لأجهزة الحاسب الآلي على الشبكة الداخلية وسيتم توزيعها في أماكن مختلفة، مثل المصاعد والاستراحات والمكتبات المتوافرة في المراكز الشرطية.

وتتواصل المبادرة على مدار العام، وستوفر ملخصات لعدد 50 كتاباً من مختلف العناوين الأدبية والعلمية والثقافية والاجتماعية بمعدل 5 كتب كل شهر لنشر المعرفة، والتشجيّع على ترسيخ القراءة كممارسة يومية تنمي وتحفز القدرات الفكرية واللغوية.

تعزيز مهارات القراءة للمنتسبين

تشكلت لجنة القراءة والأدباء في «شرطة أبوظبي» من منطلق حرص القيادة الشرطية على تلبية توجهات الحكومة الرشيدة، بعضوية منتسبي القوة من مختلف القطاعات الشرطية، والتي من شأنها تعزيز مهارات القراءة للمنتسبين كافة، إلى جانب تبني المبادرات والفعاليات الثقافية، والتي تركز على القراءة ورفع مستوى الثقافة.وتسعى اللجنة لتعزيز مهارات القراءة للعاملين كافة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأصحاب الهمم، إلى جانب نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، وتعمل على إقامة الفعاليات الثقافية والملتقيات والمجالس المعنية بالقراءة، وتعزيز مهارات القراءة لطلبة الدورات التدريبية والعسكرية.

وتضطلع اللجنة بوضع خطة سنوية للتشجيع على القراءة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين في «شرطة أبوظبي»، ووضع آلية لدعم أنشطة القراءة وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل، وتوفير المطبوعات ومواد القراءة التخصصية والإلكترونية المناسبة.

وتهدف اللجنة إلى ترسيخ ثقافة القراءة والاهتمام باللغة العربية، وتحويل القراءة إلى عادة يومية لدى كل فئات المجتمع من خلال تبني مبادرات على المستوى الداخلي والخارجي، وبناء قناة تواصل مع الجهات المختلفة، بما يسهم في رفع مهارات القراءة لمنتسبي «شرطة أبوظبي» كافة، وإقامة المجالس والورش والندوات الثقافية والأدبية على مستوى إمارة أبوظبي.

وتهتم اللجنة بدعم وتفعيل المكتبات الفرعية التابعة للقيادة وتزويدها بمصادر المعلومات، وتبني الأدباء والكُتّاب والموهوبين من منتسبي القيادة ودعمهم وتنمية طاقاتهم الإبداعية واستثمارها بما يخدم العمل الشرطي، بالإضافة إلى عمل شراكات واتفاقيات مع المؤسسات الداعمة للقراءة والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال القراءة، وتفعيل الإبداع والابتكار في مجال القراءة من خلال مشاركة قراء القيادة في المشاركات والفعاليات.

«بالقراءة نرتقي».. فعالية تثقيفية للطلاب في متحف شرطة المربعة

نظمت «شرطة أبوظبي» فعالية «بالقراءة نرتقي» تزامناً مع شهر القراءة الوطني الذي يصادف شهر مارس سنوياً، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، وبمشاركة عدد من المدارس.

وبدأت الفعالية بالسلام الوطني وعرض للكلاب البوليسية قدمه قسم التفتيش الأمني k9، واطلع الطلاب على دورية السعادة ودورية الأطفال، ومن ثم تجول الطلبة في جولة تعريفية حول المتحف للتعرف على الموروث الشرطي لشرطة أبوظبي.

وتحدث المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي»، مع الطالبات عن مجلة «شرطة أبوظبي» التي بدأت من نوفمبر عام 1970، موضحاً أنه تم بعدها إصدار العديد من المجلات الخاصة لشرطة أبوظبي مثل: مجلة 999، لافتاً إلى أن هذه المجلات تعد مرجعاً أساسياً لشرطة أبوظبي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات، مثل مسابقة أفضل جملة والأسئلة، ومشاركة طالبات مدرسة المريجب بإلقاء أنشودة عن القراءة وحافلة المكتبة المتنقلة، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وشارك في الفعالية مدارس المريجب، جزيرة أبوظبي، ومدرسة زاهر، ومركز محمد بن خالد، بحضور عدد من الضباط والمنتسبين، ومساعد أول حميد المزيني، عضو اللجنة.