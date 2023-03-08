شرطة رأس الخيمة وجمعية الإمارات تنظمان «حياتك أمانة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، ندوة بعنوان «حياتك أمانة»، بمناسبة أسبوع المرور الخليجي 2023، تحدث فيها العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، رئيس لجنة التوعية المرورية بالدولة، بحضور خلف سالم عنبر، مدير عام الجمعية، وعدد من الضباط والمهتمين، وأدارها محمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة.

وأكد العميد النقبي أن فعاليات أسبوع المرور في القرية العالمية بدبي تضمنت إقامة العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تناسب الأعمار كافة، والتي اشتملت على ندوات ومسرحيات هادفة، ومرسم حر، ومعارض مرورية هدفت إلى تعزيز الوعي الجماهيري، إلى جانب عرض أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع المروري بالدولة ودوريات الشرطة، وغيرها من الفقرات، لافتاً إلى أن شعار «حياتك أمانة» يحمل الكثير من المعاني الرامية لخلق جيل واع ومثقف بالأنظمة والقوانين المرورية.

ولفت إلى وجود تحسن لافت في مؤشرات الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها التي انخفضت خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وحرص ودعم ومتابعة وزارة الداخلية والجهود المرورية التي تقوم بها الإدارات الشرطية المختصة على مستوى الدولة في تثقيف الجمهور عبر مختلف الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يتطلب الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية بذل المزيد من الجهد، وتعاون الجمهور مع رجال الشرطة والمرور من خلال التقيد الكامل بالأنظمة والقوانين، وبالسرعات القانونية المحددة.

جهود

أفاد العميد النقبي بأن الجهود التثقيفية التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومراكز الشرطة الشاملة في رأس الخيمة لعبت دوراً حيوياً في رفع مستوى ثقافة التوعية لدى السائقين ومستخدمي الطرق، داعياً الأهالي والسائقين إلى التركيز على القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد الكامل بالقواعد والأنظمة الهادفة لضمان سلامتهم وسلامة غيرهم.