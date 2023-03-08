الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة رأس الخيمة وجمعية الإمارات تنظمان «حياتك أمانة»

جانب من الندوة (من المصدر)
9 مارس 2023 01:40

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، ندوة بعنوان «حياتك أمانة»، بمناسبة أسبوع المرور الخليجي 2023، تحدث فيها العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، رئيس لجنة التوعية المرورية بالدولة، بحضور خلف سالم عنبر، مدير عام الجمعية، وعدد من الضباط والمهتمين، وأدارها محمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة.
وأكد العميد النقبي أن فعاليات أسبوع المرور في القرية العالمية بدبي تضمنت إقامة العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تناسب الأعمار كافة، والتي اشتملت على ندوات ومسرحيات هادفة، ومرسم حر، ومعارض مرورية هدفت إلى تعزيز الوعي الجماهيري، إلى جانب عرض أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع المروري بالدولة ودوريات الشرطة، وغيرها من الفقرات، لافتاً إلى أن شعار «حياتك أمانة» يحمل الكثير من المعاني الرامية لخلق جيل واع ومثقف بالأنظمة والقوانين المرورية.
ولفت إلى وجود تحسن لافت في مؤشرات الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها التي انخفضت خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وحرص ودعم ومتابعة وزارة الداخلية والجهود المرورية التي تقوم بها الإدارات الشرطية المختصة على مستوى الدولة في تثقيف الجمهور عبر مختلف الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يتطلب الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية بذل المزيد من الجهد، وتعاون الجمهور مع رجال الشرطة والمرور من خلال التقيد الكامل بالأنظمة والقوانين، وبالسرعات القانونية المحددة.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يزور سفاري الشارقة والحديقة الجيولوجية في «بحيص»
سعود بن صقر: التعليم الرهان الحقيقي للمستقبل

جهود
أفاد العميد النقبي بأن الجهود التثقيفية التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومراكز الشرطة الشاملة في رأس الخيمة لعبت دوراً حيوياً في رفع مستوى ثقافة التوعية لدى السائقين ومستخدمي الطرق، داعياً الأهالي والسائقين إلى التركيز على القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد الكامل بالقواعد والأنظمة الهادفة لضمان سلامتهم وسلامة غيرهم.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©