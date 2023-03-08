«الإمارات لتعليم القيادة» تنظم «مختبر الابتكار2»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «الإمارات لتعليم القيادة»، الدورة الثانية من السلسلة التفاعلية «مختبر الابتكار» الذي استمر ليومٍ واحد في مقر الشركة الرئيسي بأبوظبي، تحت عنوان «التنقل المستقبلي: إلى أين؟».

أجرت مجموعةٌ مختارة من موظفي الإمارات لتعليم القيادة بالإضافة إلى الخبراء والشركاء الاستراتيجيين للشركة حواراً حول مستقبل التنقل، حيث تمحور المختبر حول 3 محاور رئيسية للنقاش، من خلال 3 مجموعات من الحضور نظرت في التحديات والحلول والفرص المحتملة في السنوات القادمة.

تناولت الحوارات وورش العمل مواضيع متنوعة، مثل التشريعات والأنظمة الذكية والتدريب وعمليات التنقل الذكي والتنقل السهل ودليل استعمال المركبات المتصلة وذاتية القيادة، وذلك لاستكشاف المزيد حول أحدث التوجهات والتقنيات في مجال السلامة على الطرق، والتعرّف على الرؤى المفيدة في المجال، بالإضافة إلى التواصل مع الشخصيات الرئيسية الأخرى في قطاع التنقل.