«ايدج» تنشئ مركز بحث وتطوير للحلول المستقلة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت GRADEONE، شركة التجارة الدفاعية المتخصصة في تصنيع الألعاب النارية غير الفتاكة والذخيرة والمكونات المتعلقة بالدفاع وحلول التعبئة، التابعة لمجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم مع UAVOS، الشركة المختصة بتطوير وتصنيع الأنظمة المتقدمة غير المأهولة، لإنشاء مركز مشترك للبحث والتطوير وإنتاج وتسويق الحلول المستقلة وأنظمة الأسلحة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل المركز في البداية على تطوير الحلول المضادة للطائرات من دون طيار القائمة على الليزر والأهداف الجوية عالية السرعة للمنطقة. وستعمل الشركتان بشكل مشترك في مجالات رئيسية إضافية تتعلق بتطوير واعتماد تكنولوجيا الأمان للمنصات المستقلة، مثل تحويل الطائرات الموجهة.

وقال خليفة آل علي، المدير العام للمجموعة GRADEONE: إن إنشاء مركز بحث وتطوير مشترك مع UAVOS سيتيح لنا تلبية متطلبات العملاء في الأسواق المحلية والدولية من أنظمة الأسلحة والحلول المستقلة الحديثة والفريدة، كما تمثل هذه العلاقة الاستراتيجية لحظة فخر فارقة في مسيرة GRADEONE، حيث سيسهم تعاوننا في تعزيز القدرات المستقلة والمنتجات المتخصصة في سوق دولة الإمارات وغيرها.

من جتهه، قال فاديم تاراسوف، عضو مجلس إدارة UAVOS: يسعدنا في UAVOS أن نضفي طابعاً رسمياً على شراكتنا طويلة الأمد مع GRADEONE، إذ إن قوتنا المشتركة ستوفر القدرة على الابتكار اللازم للاستجابة للقضايا العالمية المعقدة وتحديات صناعة الأنظمة المستقلة.