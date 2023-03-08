الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة كامبردج تشيد بجهود «أبوظبي للسلم»

جامعة كامبردج تشيد بجهود «أبوظبي للسلم»
8 مارس 2023 22:16

أشاد وفد من معهد وولف بجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة بجهود منتدى أبوظبي للسلم في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء للشرعي للوفد برئاسة الدكتورة إستير ميريام فاغنر المديرة التنفيذية لمعهد وولف.

وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالوفد الزائر، وشاهد الوفد عرضاً تعريفياً حول المنتدى ومسيرته الرائدة في نشر قيم السلم والتعايش حول العالم انطلاقاً من أبوظبي عاصمة التسامح والسلام. كما قدمت الدكتورة إستير ميريام فاغنر المديرة التنفيذية لمعهد وولف، موجزاً عن أهم مبادرات المعهد ومشاريعه، وأشادت بالجهود والأعمال التي يقوم بها منتدى أبوظبي للسلم.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة في مجموعة من المشاريع المشتركة والتي تهدف إلى دفع عجلة التفاهم بين الأديان والثقافات المختلفة، بما يعزز روح السلم والحوار.

كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود في نشر قيم السلم والتسامح حول العالم. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع الشراكات وتعزيز التعاون الذي يعمل عليه منتدى أبوظبي للسلم مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الرائدة في مجال السلم والتسامح ونشر قيم المحبة والوئام. وفي ختام اللقاء، قدم رئيس المنتدى هدايا تذكارية وعدداً من إصدارت المنتدى لوفد معهد وولف بجامعة كامبردج، كما قدمت بدورها المديرة التنفيذية للمعهد هدية تذكارية لرئيس المنتدى.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط
المصدر: وام
منتدى أبوظبي للسلم
الإمارات
جامعة كامبردج
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©