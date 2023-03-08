جامعة كامبردج تشيد بجهود «أبوظبي للسلم»

أشاد وفد من معهد وولف بجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة بجهود منتدى أبوظبي للسلم في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم.
جاء ذلك خلال استقبال معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء للشرعي للوفد برئاسة الدكتورة إستير ميريام فاغنر المديرة التنفيذية لمعهد وولف.
وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالوفد الزائر، وشاهد الوفد عرضاً تعريفياً حول المنتدى ومسيرته الرائدة في نشر قيم السلم والتعايش حول العالم انطلاقاً من أبوظبي عاصمة التسامح والسلام. كما قدمت الدكتورة إستير ميريام فاغنر المديرة التنفيذية لمعهد وولف، موجزاً عن أهم مبادرات المعهد ومشاريعه، وأشادت بالجهود والأعمال التي يقوم بها منتدى أبوظبي للسلم.
وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة في مجموعة من المشاريع المشتركة والتي تهدف إلى دفع عجلة التفاهم بين الأديان والثقافات المختلفة، بما يعزز روح السلم والحوار.
كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود في نشر قيم السلم والتسامح حول العالم. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع الشراكات وتعزيز التعاون الذي يعمل عليه منتدى أبوظبي للسلم مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الرائدة في مجال السلم والتسامح ونشر قيم المحبة والوئام. وفي ختام اللقاء، قدم رئيس المنتدى هدايا تذكارية وعدداً من إصدارت المنتدى لوفد معهد وولف بجامعة كامبردج، كما قدمت بدورها المديرة التنفيذية للمعهد هدية تذكارية لرئيس المنتدى.