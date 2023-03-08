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«الاتحاد» تحصد إحدى أبرز فئات جائرة الإعلام السياحي العربي

«الاتحاد» تحصد إحدى أبرز فئات جائرة الإعلام السياحي العربي
8 مارس 2023 20:47

فازت صحيفة «الاتحاد»، اليوم الأربعاء، بإحدى أبرز فئات جائزة الإعلام السياحي العربي لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

وحصدت الصحيفة الجائزة عن «فئة أفضل صحيفة عربية في التغطيات الصحفية والتقارير المتخصصة».

  • عبدالعزيز المسلم
    عبدالعزيز المسلم

وفاز عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بجائزة «رجل التراث العربي» لعام 2023، ضمن جوائز العام للاتحاد، فيما نالت مدينة خورفكان حائزة «أفضل وجهة سياحية عربية لعام 2023».

أعلنت الجوائز ضمن فعاليات «بورصة برلين للسياحة»، أكبر معرض للسياحة في العالم، التي شاركت فيها أكثر من 10 آلاف جهة عرض من 150 دولة.

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