الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في محمد سيف الطويلة

حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في محمد سيف الطويلة
8 مارس 2023 19:33

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سيف الطويلة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد واخوانه عادل سيف الطويلة، وعبيد سيف الطويلة عضو فريق التصوير بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلّف بتغطية أنشطة وفعاليات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

 

 

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط
المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©