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محمد بن راشد يبحث مع رئيس بولندا سبل تطوير التعاون الثنائي

محمد بن راشد يبحث مع رئيس بولندا سبل تطوير التعاون الثنائي
8 مارس 2023 18:08

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم فخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا الصديقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس البولندي والوفد المرافق، في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر سموه بزعبيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين والارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم التوجهات التنموية للجانبين لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والفضاء، والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات.
و استعرض الجانبان متطلبات تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات جديدة لاسيما على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، علاوة على تهيئة المجال لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على توثيق التعاون ورصد المزيد من الفرص الاستثمارية في ضوء ما تتمتع به كل من دولة الإمارات وجمهورية بولندا من مقومات جذب متنوعة.
وتطرق اللقاء إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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