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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
8 مارس 2023 17:33

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا .. مغبرا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/ س.
والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17: 14 والمد الثاني عند الساعة 30:03 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 20:41.
و بحر عمان .. خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 23:13 و الجزر الأول عند الساعة 16:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:32.

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