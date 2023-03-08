الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا .. مغبرا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/ س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17: 14 والمد الثاني عند الساعة 30:03 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 20:41.

و بحر عمان .. خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 23:13 و الجزر الأول عند الساعة 16:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:32.