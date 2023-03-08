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بلدية عجمان تطلق تقنية «تشات جي بي تي»

عبدالرحمن النعيمي يطلق التقنية
8 مارس 2023 17:12

عجمان (الاتحاد) 
أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تقنية الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» والمطور من شركة «اوبن أل» على جميع قنواتها الرقمية والمتمثلة في قناة الموقع الإلكتروني وقناة التطبيق الذكي، جاء ذلك تزامناً مع شهر الابتكار، لتكون أول بلدية على مستوى العالم والأولى على مستوى دوائر الإمارة في تبني استخدم التقنيات الحديثة، في ظل جهودها المستمرة لتعزيز دورها الريادي في مسيرة التحول الرقمي.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تسعى بشكل دائم مستندة لكوادرها الوطنية لترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز استخدامها في الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين والعاملين، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وإنجاز المعاملات خلال وقت قياسي وفي أي مكان.
وقال إن الدائرة تبنت تطبيق تقنية «التشات جي بي تي» والذي يُعد روبوت محادثة كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمحاكاة العقل البشري للكلام من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات، والمدعمة بتقنية التعلم العميق، والتي تتسم بالدقة والسرعة ومساعدة العنصر البشري في تكوين محتوى دقيق، واستحداث نصوص تستجيب لحاجاتهم، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات ضخمة مبنية، من خلال تقليل الوقت والجهد. 
من جهته، قال خالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، إن الكفاءات الطموحة في الدائرة عملت على إنجاز تطبيق هذه التقنية المبتكرة، لتتوافر من خلال المساعد الافتراضي عجماني في قناتي الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي «إم بي دي إيه»، والذي يقوم من خلاله بالرد على استفسارات المتعاملين تلقائياً، لافتاً إلى أن تقنية «تشات جي بي تي» تُعد مصدراً قوياً للمعلومات والاستجابات التلقائية للأسئلة المختلفة.
وتابع الحوسني، أن «تشات جي بي تي» توفر خاصية الرد بفعالية على الأسئلة المقدمة من المستخدمين، والاستفادة من النموذج القادر على التفاعل مع المستخدمين، من خلال المحادثة بما في ذلك الإجابة عن الأسئلة باختلاف درجاتها والتجاوب الفعال مع الاستفسارات المعقدة منها، كما يمكن استخدامها في مجالات عدة، كالتسويق والتعليم والدعم الفني.
من جهتها، أوضحت هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، أن الجهود تبذل بلا توقف للتسهيل على المتعاملين، وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من عمل الدائرة والتواصل معهم والوصول إليهم بشكل إيجابي، مؤكدة أن الدائرة تتبنى أفضل التقنيات الحديثة لتحسين، ورفع كفاءة الخدمات والقدرات الحكوميّة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده عصر التحول الرقمي.

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