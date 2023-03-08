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الإمارات

نورة الكعبي: المرأة الإماراتية نموذج ملهم للتمكين في المنطقة والعالم

نورة الكعبي
8 مارس 2023 16:35

 أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة أن الإنجازات التي حققتها المرأة في الإمارات تعد ترجمة لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمهما الله" لدور المرأة في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته، وهي الرؤية التي تعمقت وترسخت في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ما ساهم في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات، وجعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة دولة الإمارات التنموية.

وأضافت معاليها في تصريح لها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) قامت بدور محوري في نهضة المرأة الإماراتية وريادتها، وتقديم الدعم الكامل لها، لتستثمر دولة الإمارات في النهوض بالمرأة، لا سيما في الصناعات التي تركز على المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا، انطلاقاً من إيمانها بأن طاقات المرأة وامكانياتها لا حدود لها.

و قالت معاليها: "نواصل من خلال استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023 التأكيد على أهمية إدراج منظور المرأة في جميع مناقشاتنا ذات الصلة، حيث حرصنا على أن تشكل النساء ثلثي الفريق القيادي للمؤتمر، وأن يمثلن أكثر من خمسين في المئة من الفريق الإداري، بهدف ضمان تطبيق نهج شامل ومستدام يشجع على المساواة بين الجنسين".

وأكدت معاليها أن المرأة الإماراتية ستظل نموذجًا ملهمًا للتمكين في المنطقة والعالم وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على مدار الخمسين عامًا القادمة، كدولة يزدهر فيها الأمن والدعم الاجتماعي والفرص الاقتصادية.

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