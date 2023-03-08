الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أمام عبدالله بن زايد ... دفعة من الدبلوماسيين الجدد يؤدون اليمين القانونية

أمام عبدالله بن زايد ... دفعة من الدبلوماسيين الجدد يؤدون اليمين القانونية.
8 مارس 2023 16:15

أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.
حضر مراسم أداء اليمين القانونية .. معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة و معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة يعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية ، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية و الوكلاء المساعدوين.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عقب مراسم أداء اليمين القانونية بالدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 91 شاباً وشابة، داعيا إياهم إلى العمل المخلص والدؤوب من أجل تعزيز مسيرة الدبلوماسية الإماراتية تجسيدا لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وخدمة الأهداف التنموية للدولة.
و أشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع دائما إلى الريادة العالمية وتحرص على ترسيخ روابطها مع الدول الشقيقة والصديقة وتعمل من أجل نشر قيمها السامية، قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي قدما برؤية قيادتها الرشيدة وعزيمة أبنائها نحو تسطير المزيد من الإنجازات والنجاحات في شتى الميادين، داعيا الدبلوماسيين الجدد إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز سمعة الدولة إقليميا وعالميا وترسيخ محبتها واحترامها بين شعوب العالم.
من جانبهم ، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والانضمام للسلك الدبلوماسي الإماراتي مؤكدين تطلعهم لخدمة وطنهم والمشاركة في مسيرته التنموية على مختلف الأصعدة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
الإمارات: دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©