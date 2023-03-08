الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

حاكم عجمان
8 مارس 2023 15:06

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزير شؤون الدفاع لسلطنة عُمان السابق.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
حاكم الشارقة يعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
المصدر: وام
سلطنة عمان
حاكم عجمان
هيثم بن طارق
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©